Coppa Italia, Atalanta-Juventus: dai vaccini al test negativo, come accedere al Mapei

Per la finale di Coppa Italia 4300 spettatori accederanno al Mapei Stadium.

È ormai ufficiale la decisione da parte della Lega Calcio di far rientrare i tifosi sugli spalti in occasione della sfida tra Atalanta e Juventus. La finale – prevista per il prossimo 19 maggio alle ore 21:00 – sarà infatti aperta al 20% della capienza totale dell’impianto sportivo di Reggio Emilia.

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A chiarisce le modalità d’accesso dello stadio di proprietà del Sassuolo. Sarà obbligatorio effettuare un tampone che dovrà dare esito negativo a partire dalle quarantotto ore precedenti il calcio d’inizio. In alternativa, via libera anche per coloro che avranno completato la procedura vaccinale o che, al contrario, siano in possesso di un certificato che attesti l’avvenuta guarigione dal Covid-19.

Nel frattempo, l’Atalanta ha comunicato sul proprio sito ufficiale che la vendita dei biglietti sarà riservata ai tifosi che avevano già sottoscritto un precedente abbonamento alla stagione 2019-2020.