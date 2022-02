Coppa Italia, arriva la svolta: addio alla regola dei ‘gol in trasferta’

Il Consiglio di Lega ha deciso che anche in Coppa Italia, dalla prossima edizione, verrà eliminata la regola del ‘gol in trasferta’

Saranno le ultime che si disputeranno con la regola el gol in trasferta le due semifinali di Coppa Italia, Milan-Inter e Fiorentina-Juventus. A svelarlo è l'edizione odierna de Il Messaggero che racconta come, a partire dalla prossima stagione, a parità di reti segnate tra andata e ritorno, quelle realizzate fuori casa non varranno più doppio.