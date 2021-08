Coppa Italia in tv, al via i 32esimi: le gare live su Mediaset, il programma completo

Da questo pomeriggio andranno in scena i 32esimi di finale di Coppa Italia che da questa stagione verranno trasmessi da Mediaset

La Coppa Italia sbarca ufficialmente sui canali Mediaset che si è assicurata i diritti della competizione nazionale ai danni della Rai. Da questo pomeriggio e fino a lunedì 16 agosto facendo zapping tra Italia 1 e Canale 20, si potranno vedere i 32esimi di finale del torneo che vedranno impegnate tante squadre di Serie A. Si parte alle 17.45 con Pordenone-Spezia in diretta su Italia 1 e si chiude lunedì sera con Sampdoria-Alessandria in programma alle ore 20.45. Una quattro giorni ricca di eventi quella proposta dai canali Mediaset che, in chiaro, trasmetterà tutti i match della Tim Cup che arricchirà con studi pre e post gara. Di seguito il programma completo.