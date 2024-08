Coppa Italia 2024-2025, al via le gare dei trentaduesimi: il programma completo

Dopo i turni preliminari via ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Il 4 agosto si è definito il tabellone principale con il turno preliminare che ha stabilito tabellone e avversarie delle big. Si parte il 9 agosto con i trentaduesimi di Coppa Italia 2024-2025 . Palermo in campo domenica 11 agosto contro il Parma: sfida in programma alle 18.30 e visibile su italia 1.

Le sedici partite previste in quattro giorni saranno trasmesse in diretta esclusiva e in chiaro su Italia 1 e sul Canale 20. oltre alla consueta diretta streaming sul sito di Sportmediaset.