Catanzaro-Foggia 1-0, la decide Curcio. Comincia così la Coppa Italia 2023/2024

Lo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, data l'indisponibilità del "Ceravolo", è stato il teatro del primo match ufficiale in Italia della stagione 2023/2024. La Coppa Italia si apre con il primo turno preliminare che ha offerto una sfida interessante tra due piazze caldissime del Sud Italia. Il Catanzaro ha conquistato una storica promozione in Serie B vincendo il girone C della passata Serie C, mentre il Foggia ha sfiorato il salto di categoria perdendo la doppia finale dei playoff contro il Lecco.

Il Catanzaro era riuscito a passare in vantaggio al 19' con Krastev al seguito di una mischia in area di rigore ma la rete è stata annullata prontamente a causa di una posizione irregolare. Dopo un primo tempo in cui il Foggia si è reso pericoloso in un paio di occasioni con Garattoni prima e di Martini poi, nella ripresa la via del vantaggio l'hanno trovata i padroni di casa: al 70' sugli sviluppi di un calcio d'angolo è arrivato il colpo di testa vincente di Curcio che ha trafitto Dalmasso ed ha portato in vantaggio il Catanzaro.