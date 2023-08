Bari-Parma, le probabili formazioni: Pecchia schiera Hernani. Nasti e Bellomo dal 1′

Dopo la batosta, si è ripartiti con programmazione, idee e voglia di ricominciare per fare meglio dell'anno prima. La B è una lotteria e se non la giochi con petto in fuori, rischi di rimanere fuori dai balli importanti. Ecco, quindi le riconferme di Mignani e Pecchia. Due tecnici giovani, preparati e vogliosi di crescere insieme alle sue grandi creature. Bari e Parma, blasonate piazze in cerca del cielo più blu' che si chiama A.

COME ARRIVANO ALLA SFIDA

L'estate da imbattuti del Parma può essere presa con discreto entusiasmo da staff tecnico, dirigenza e tifoseria. D'altro canto, il calcio estivo (soprattutto le amichevoli) lascia il tempo che trova e le gare ufficiali hanno tutto un altro peso. Dopo aver battuto Bochum, Sassuolo ed Elche e pareggiato con la Fiorentina, la squadra di Pecchia è pronta a sfidare il Bari di Mignani, con i suoi nuovi innesti: Colak (esperto centravanti prelevato dal Rangers Glasgow) e Partipilo (ex Ternana) in attacco e il reintegrato Hernani a centrocampo dopo i prestiti tra Genoa e Reggina. Ci sarà anche il giovane Begic (esterno offensivo preso dal Vicenza).

Due gare giocate, dieci gol siglati e zero subiti. Le amichevoli del Bari sono filate lisce come l'olio, ma c'è poco da tenere in considerazione, dalle due sgambate contro le piccole realtà di Gravina e Delfino Curi. Occhio, invece, al calciomercato del ds Polito, altro confermatissimo nonostante il mancato salto di categoria. Lo svincolato Menez (fuoriclasse senza tempo per la Serie B), i due giovani dalla D: Scaffetta (ala ventenne ex Vibonese) e Faggi (ex centrale di vent'anni dell'Imolese). Sibilli e Nasti, presi in prestito da Pisa e Milan, garantiranno rendimento e spessore nella categoria in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Faggi; Bellomo; Nasti, Scheidler. All. Mignani

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Barone - Severino

IV: Arena

VAR: Pezzuto

AVAR: Muto

DOVE VEDERE IL MATCH

I diritti della Coppa Italia appartengono in esclusiva a Mediaset: Bari-Parma, dunque, sarà visibile in tv in chiaro sul canale Italia 1 a partire dalle 18. La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.