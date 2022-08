Bari, Mignani: “Felici ma il Verona resta superiore. Cheddira? Un giorno di gloria”

Michele Mignani , tecnico del Bari , è intervenuto in conferenza stampa allo stadio "Bentegodi" dopo la vittoria a sorpresa in casa dell' Hellas Verona per 1-4 ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Di seguito le sue dichiarazioni riportate da TMW:

"Siamo contenti. Si può vincere in tanti modi, oggi la squadra è stata in campo bene contro una formazione di una categoria superiore. Avevo chiesto a ragazzi di fare la loro partita, lo spirito dev'essere questo: se parti timoroso perdi in partenza. L'anno scorso il Verona ha fatto un campionato di un certo tipo, ha cambiato allenatore e hanno bisogno di tempo. Io c'ero anche l'anno scorso, questo può essere stato un vantaggio. Oggi abbiamo vinto noi, ma il Verona è più forte di noi in generale. Cheddira autore di una tripletta? Nella vita tutti hanno un giorno di gloria. A parte la battutaccia, lo conosciamo, ha qualità e soprattutto ha fame e voglia di migliorarsi. Crede nel lavoro, ascolta e cerca di mettersi a disposizione della squadra. Siamo contenti dei suoi gol, speriamo se ne tenga alcuni anche per il campionato".