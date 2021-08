Avellino, Braglia: “Dispiace perdere così. Rigori? Non hanno seguito mio consiglio”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'Avellino dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: a passare il turno, la Ternana

"Abbiamo fatto un’ottima gara per quello che potevamo fare". Lo ha detto Pietro Braglia al termine della turno preliminare di Coppa Italia 2021-22. A staccare il pass per i trentaduesimi di finale è stata la Ternana di Cristiano Lucarelli, che è riuscita a battere ai calci di rigore l'Avellino. "I ragazzi sono stati bravi, sulla prestazione non posso dire nulla. Dispiace per i rigori. Alcuni ragazzi che pensavo fossero molto più indietro hanno offerto, invece, una buona prova. Dobbiamo guardare quello che c’è di positivo e migliorare dove sbagliamo. Della prestazione dobbiamo essere contenti, dispiace per il risultato perché era una soddisfazione che si meritavano società e squadra", ha dichiarato il tecnico biancoverde.

TERNANA E NON SOLO -"Siamo mancati un po’ nelle ripartenze, era normale che nel secondo tempo supplementare si gestisse e basta, non ne avevamo più. Nessuno poteva pretendere di più, almeno non io. Il modo di giocare era nuovo e l'abbiamo provato solo ieri. Poi ci sono anche gli avversari, d’altronde la Ternana è una squadra che l’anno scorso in Serie C ha vinto il campionato a mani basse. Bisogna anche tener presente che hanno una squadra importante e continuano ad inserire giocatori di un certo livello".

I CALCI DI RIGORE -"A qualcuno ho detto di tirarli come sempre, infatti hanno cambiato e li hanno sbagliati. Purtroppo quando vai lì ognuno fa ciò che si sente di fare. Però, secondo me, e io i rigori li tiravo, quando cambi sbagli sempre. Non si cambia mai. De Francesco incrocia sempre ed è andato ad aprire il piede, Rizzo la chiudeva e Maniero di solito lo tira forte ed invece è andato a piazzarlo. Peccato perché bastava un gol per una soddisfazione enorme per tutti", ha concluso Braglia.