Boca Juniors, la vicinanza dei compagni per l’infortunato Salvio: “Siamo un gruppo molto unito. Ringrazio tutti per il supporto”

Dopo la pesante vittoria contro il Velez per 7-1, il Boca Juniors ha avuto un giorno di riposo.

In mattinata Eduardo Salvio, uno dei giocatori più importanti della rosa, si è sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito della rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Per il centrocampista è un momento di particolare difficoltà e non è mai facile superare periodi del genere. Carlos Tevez, capitano del Boca, ha deciso di andare a trovare il compagno per verificare se l’intervento fosse andato bene.

Salvio è particolarmente felice della vicinanza mostrata dai suoi compagni di squadra: “Che il gruppo mi sostenga è importante. Siamo molto uniti come gruppo, sia quando vinciamo che quando perdiamo. Tutti mi stanno inviando messaggi, chiedendomi come sto “.

I tempi di recupero sono molto lunghi e vengono stimati tra gli 8 e i 10 mesi. Ma riprendersi da un infortunio del genere richiede tempo, con il Boca Juniors che non ha nessuna intenzione di accelerare i tempi di recupero. Durante questo lungo periodo, Eduardo Salvio potrà comunque contare sulla vicinanza dei propri compagni e dei tifosi che non vedono l’ora di rivederlo in campo.