Siviglia-Barcellona, Gomez e le confidenze con Messi: “La verità sull’Atalanta, la Liga e il futuro, ecco cosa ci siamo detti io e Leo”

La semifinale d’andata di Coppa Del Re si è conclusa a sorpresa con la vittoria del Siviglia sul Barcellona per 2 reti a 0.

Liga, Real Madrid-Getafe 2-0: i Blancos vincono ed accorciano sull’Atletico Madrid. La classifica aggiornata

La partita è stata pure il primo incontro ufficiale tra Leo Messi e il Papu Gomez da quando si è trasferito in Spagna. I due argentini si sono fermati a chiacchierare per alcuni minuti al termine della gara. Alla chiacchierata si sono uniti successivamente i connazionali Acuna e Ocampos.

Nel post partita l’ex fantasista dell’Atalanta ha rilasciato delle dichiarazioni al Cope Sevilla per spiegare cosa si fossero detti lui e la Pulce. Il Papu ha raccontato di come Messi volesse capire meglio cosa fosse successo con la Dea e se si stesse integrando bene al Siviglia: “Abbiamo parlato della vita, mi ha chiesto cosa mi fosse successo all’Atalanta e mi ha detto che aveva catturato la sua attenzione trovarmi ora in Spagna. Non parliamo di niente di strano, della mia integrazione con il club, del mio arrivo e poco altro”.

Gomez ha voluto raccontare anche il proprio rapporto con Leo Messi ed è stato stuzzicato sul futuro del 10 blaugrana: “Amiamo molto Leo, è capitano della squadra argentina, e vogliamo il meglio per lui. Non abbiamo parlato di dove andrà nella prossima stagione”.