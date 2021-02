Liga, Real Madrid-Getafe 2-0: i Blancos vincono ed accorciano sull’Atletico Madrid. La classifica aggiornata

Real Madrid-Getafe: I Blancos vincono e tornano a sperare.

Real Madrid, Zidane stizzito: “L’anno scorso abbiamo vinto la Liga, certe domande mi fanno ridere”

La compagine di Zinédine Zidane trova la seconda vittoria consecutiva in Liga e prova a dare continuità ad una stagione, fino ad ora, abbastanza altalenante. Ad aprire le mercature è stato il solito Karim Benzema, abile a sfruttare un assist al bacio di Vinicius Junior. Per l’attaccante francese ex Lione, vero trascinatore della franchigia madrilena, sono ben dieci adesso le reti segnate nel massimo campionato spagnolo nel corso della corrente stagione agonistica. A chiudere il match è stato il prolifico Ferland Mendy che ha ben trasformato un passaggio del terzino brasiliano Marcelo. Per il Real Madrid sono adesso 46 i punti in classifica e cinque le lunghezze di distanza dai cugini dell’Atletico del ‘Cholo‘ Simeone. I ‘Colchoneros’ hanno però due partite in meno e pertanto restano i favoriti indiscussi per alzare al cielo l’ambito trofeo.

Di seguito, la classifica di Liga aggiornata.