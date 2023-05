West Ham-AZ Alkmaar, probabili formazioni: Moyes con Antonio, Pavlidis dal 1′

Al "London Stadium", alle ore 21:00, il West Ham ospiterà l'Az Alkmaar in occasione della semifinale d'andata di Conference League. Gli uomini di David Moyes ai quarti hanno eliminato il Gent (1-1 in trasferta all'andata, poi la netta vittoria per 4-1 al ritorno in Inghilterra), mentre l'Az - che ha eliminato anche la Lazio di Maurizio Sarri durante il suo percorso nel torneo in questione - ha battuto in rimonta dopo aver perso la partita d'andata l'Anderlecht. Questa sera, dunque, il primo dei due confronti, con il ritorno in programma il prossimo 18 maggio all'AFAS Stadion. Una sfida inedita, visto che le due compagini non si sono mai scontrate prima in competizioni europee.