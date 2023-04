Lech Poznan-Fiorentina, Italiano: “Bene Ikone. Nico Gonzalez forse ha preso un colpo”

"Era quello che abbiamo preparato. Dopo l'1-1 è lì che devo fare i complimenti perché non era semplice. Siamo rimasti dentro la gara, siamo andati in vantaggio a fine primo tempo e avremmo potuto segnare ancora. Poi un grandissimo secondo tempo. Siamo stati bravi anche a fare il terzo gol e ad entrare subito in partita con i subentrati. Adesso ci teniamo stretto questo vantaggio. Nico Gonzalez? Non so se ha preso un colpo in testa, aveva un po' di giramento di testa. Pensavamo di poterlo lasciare in campo ma non è nulla di grave. Ikone bene quando è entrato. Brekalo ha fatto un'ottima gara anche se in un paio di occasioni poteva essere più concreto. Gli faccio però i complimenti. Sono entrati bene tutti, anche Sottil. È solamente il primo round. Ci teniamo stretto il vantaggio e cercheremo di fare il meglio a Firenze".