Hearts-Fiorentina, probabili formazioni: Italiano per la prima vittoria in Conference

Fondato nel 1874 ad Edimburgo e ovviamente tra i club più antichi del mondo, per l' Hearts si tratta di un ritorno in Europa sei anni dopo l'ultima apparizione. Una vittoria e una sconfitta per gli scozzesi nelle prime due gare europee: dopo lo 0-4 subito dal Basaksehir all'esordio, la squadra guidata da Robbie Neilson si è imposta 2-0 a Riga con l' RFS con le reti di Shankland e Forrest. Il tecnico scozzese dovrà fare a meno solamente dell'infortunato Rowles , per il resto tutti a disposizione eccetto il lungodegente Halkett .

La Fiorentina non ha iniziato nel migliore dei modi il girone di Conference. Per i viola solamente un punto raccolto finora, all'esordio pareggio deludente al "Franchi" con l'RFS mentre alla scorsa debacle esterna in Turchia. Al momento in ultima posizione per differenza reti, la Fiorentina ha necessità di vincere per provare a seguire il percorso della Roma della passata stagione. Due recuperi e due defezioni per il tecnico ex Spezia, che recupera Nico Gonzalez e Dodò ma dovrà fare a meno di Barak e Sottil, oltre allo squalificato Ikonè. In porta dovrebbe restare titolare Terracciano, Jovic al centro dell'attacco con Kouamè e Saponara a supporto, centrocampo guidato da Amrabat.