Hearts-Fiorentina 0-3: Jovic si sblocca e rilancia Italiano in Conference League

La compagine di Vincenzo Italiano, fatica ad emergere in termini di concretezza offensiva in questo avvio di stagione, chissà che questo successo in terra scozzese, in casa dell'Hearts, possa rivitalizzare l'ambiente e ritrovare quella fiducia persa. Nel frattempo ha ritrovato titolarità e gol il colpo dell'estate Viola, Luka Jovic.