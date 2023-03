Fiorentina-Sivasspor, probabili formazioni: Italiano con Jovic. Out Yalcin

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sivasspor, ottavi di Conference League

⚽️

Al via gli ottavi di finale di Conference League, oggi 9 marzo in programma in due turni alle 18:45 e alle 21. A rappresentare l'Italia ci sarà la Fiorentina, impegnata all'Artemio Franchi contro i turchi del Sivasspor nel turno serale.

COME ARRIVA LA FIORENTINA — La compagine di Vincenzo Italiano ha eliminato il Braga nel doppio confronto nei sedicesimi. Netto 0-4 maturato in Portogallo, poi ancora 3-2 per la Viola a Firenze. In campionato la Fiorentina è reduce da due vittorie consecutive, contro Verona e Milan. Solamente Terzic tra gli indisponibili per il tecnico ex Spezia, che dovrebbe dar continuità al buon momento di Jovic e Saponara nel tridente. Il serbo in particolare ha siglato il gol vittoria contro i rossoneri, oltre alle tre marcature nelle gare con il Braga.

COME ARRIVA IL SIVASSPOR — Esordio nella fasi eliminatorie per il Sivasspor, che ha concluso il proprio girone di qualificazione davanti al Cluj. Approdo agli ottavi quindi senza passare per i sedicesimi, la compagine di Calimbay. Percorso non positivo invece nel campionato turco. I biancorossi hanno perso l'ultima gara contro il Karagumruk, arrivata però dopo due vittorie consecutive tra gennaio e febbraio. Quattordicesimo posto per il Sivasspor, a ridosso della zona retrocessione e in due periodo di flessione. Non partiranno per la trasferta di Firenzze gli indisponibili per il tecnico turco Osmanpasa, Yatabare e Yalcin.

PROBABILI FORMAZIONI — FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodó, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. Allenatore: Italiano.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Gountas, Appindangoyé, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; N'Jie, Caicedo, Gradel. Allenatore: Calimbay.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING — Fiorentina-Sivasspor, andata degli ottavi di finale di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta su Sky, DAZN e chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.