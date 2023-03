Fiorentina-Sivasspor, Italiano: “Nessuno pensa che siamo favoriti. Percorso positivo”

Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano

Dopo il successo ottenuto contro il Milan di Pioli, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si appresta a tornare in campo per affrontare il Sivasspor agli ottavi di finale di Conference League. Cabral e compagni puntano al bis europeo, dopo aver eliminato dalla nota competizione il Braga ai sedicesimi di finale. Alla vigilia del delicato impegno europeo, Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la formazione turca. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

FAVORITI?- "Penso che non ci sia nessuno della Fiorentina che pensi che siamo favoriti contro il Sivasspor. Loro hanno vinto il proprio girone, è già un grande merito. Noi abbiamo dovuto superare un altro turno difficilissimo. Hanno una certa esperienza e poi il calcio turco sta diventando una realtà importante. A parer mio bisogna battagliare nella prima di due partite importanti. Se interpretiamo bene come nelle ultime gare possiamo cercare di ottenere un vantaggio in vista del ritorno. Ci vuole la massima umiltà e la massima attenzione. Le difficoltà possono arrivare in ogni momento".

MILAN- "Penso che come ho detto anche nei turni precedenti, il campionato è una storia diversa da quello che può essere un doppio confronto europeo. Siamo in un momento positivo che ci sta dando autostima. Questa fiducia e questa voglia che stiamo mettendo in campo mi auguro che ci dia una spinta ulteriore. Vedo tanti ragazzi in crescita e che stanno giocando più sciolti e tranquilli. Domani servono queste qualità che ci hanno fatto venire fuori da una situazione non bella".

RECORD DI VITTORIE EUROPEO- "Credo che in questi mesi la Fiorentina stia avendo un percorso davvero positivo. L'anno scorso abbiamo voluto fortemente la Conference e continuiamo ad affrontarla con grande orgoglio e voglia di andare avanti. Siamo contenti di queste vittorie consecutive e di come approcciamo le partite. L'Europa ti toglie qualcosa ma ti fa anche crescere tanto. Tutti stiamo avendo una crescita esponenziale da questo punto di vista. Domani dovremo avere la massima attenzione perché basta una leggerezza per complicare tutto. Noi siamo stati bravi a indirizzare la gara a Braga dopo un'espulsione. Sono contento che tutti i miei ragazzi sappiano questo. Siamo contenti di quanto fatto fino ad ora. Tutti vanno forte e si divertono. Due subentrati col Milan hanno fatto la differenza in alcune situazioni ed è questo lo spirito che da qui alla fine ci può permettere di toglierci molte soddisfazioni".

SIVASSPOR- "Abbiamo visto diverse partite e situazioni del nostro avversario. Giocano un ottimo 4-3-3, che affronta le partite con grande attenzione, lavora bene alle spalle delle linee difensive e riparte velocemente. In casa dovremo forzare la partita e dovremo stare attenti a queste situazioni. Dobbiamo lavorare bene con e senza palla. Poi fare quello che sappiamo sfruttando le nostre qualità stando attenti alle loro qualità già mostrate nel girone. Domani, insieme al nostro pubblico si può ottenere tanto perché è uno stadio che incute timore e può trascinare, se non saranno 40mila come sabato, mi auguro che si facciano sentire e che ci diano una spinta per la partita".

NUMEROSI IMPEGNI- "Il dato delle partite giocate è incredibile. Con domani saranno 38 in stagione. Con domani possiamo aggiungere qualcosa di positivo in un percorso già molto positivo. Sapevamo che saremmo andati incontro a tanti impegni, trasferte e viaggi che ti fanno preparare le partite con difficoltà. Qualcosina ci ha tolto, ma ci sta dando tanto perché vincere aiuta a vincere e ottenere risultati contro queste realtà ti dà grande autostima. Speriamo di aggiungerne altre perché ci teniamo molto andare avanti in questa competizione. Ecco il motivo per cui si cerca di coinvolgere tutti, perché giocando con questa frequenza si possono incontrare problemi. Sono contento del percorso mio e dei ragazzi, ci sta dando tantissimo a tutti. Anche il record di gol in una competizione ci fa piacere perché riusciamo a concretizzare ciò che invece stava mancando in campionato. Siamo fieri e contenti".