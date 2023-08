Fiorentina-Rapid Vienna, Italiano: “Nico Gonzalez leader. Arthur completo, Nzola…”

Nico Gonzalez decisivo - "Ha dimostrato questa voglia di essere leader scegliendo la 10. Un numero pesante, che va onorato. E’ un giocatore di altissimo livello, un attaccante completo e con ampissimi margini di miglioramento. E’ già un top ma si può sempre migliorare".

Sul calciomercato - "Ci sono alcune situazioni che in queste ultime ore andranno risolte, vediamo. Questi sono gli unici movimento che dobbiamo cercare di fare. Per me la squadra è stata migliorata per qualità, fisicità ed esperienza".

Su Arthur - "Per me ha diversi gol nelle gambe, può diventare un centrocampista completo. Sa impostare, attaccare gli spazi, ha letture. Per me, quando arriverà a una condizione ottimale trovando più ritmo può diventare un giocatore completo. vediamo se riusciamo a spronarlo".

Su Nzola - "Lui non ha mai fatto un’amichevole, è andato in ritiro e ha iniziato subito a lavorare da solo. Entrare in condizione non è semplice, ha una stazza imponente e quando troverà la forma migliorerà. L’attaccante che conosco poteva fare di più, abbiamo attaccanti che vogliono determinare e dobbiamo metterli in condizione di farlo".

