Fiorentina-Lech Poznan, probabili formazioni: chance per Jovic e Murawski, out Ikonè

Stagione fin qui positiva per la Fiorentina, impegnata al momento in altre due competizioni oltre alla Conference. I viola hanno conquistato la finale di Coppa Italia e sono in corsa per un posto europeo in Serie A. Percorso liscio nel torneo europeo, che è partito ad agosto con i preliminari contro il Twente. Per il match contro il Lech, il tecnico ex Spezia non avrà a disposizione gli infortunati Amrabat, Ikonè e Brekalo. A prendere il posto del marocchino in cabina di regia ci sarà Mandragora, confermato insieme a Castrovilli in mediana. Davanti chance per Jovic, probabile staffetta con Cabral. Sulla corsia destra ballottaggio Terzic-Venuti, possibile panchina per i diffidati Milenkovic e Dodò.