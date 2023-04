Fiorentina-Lech Poznan, formazioni ufficiali: Barak e Bonaventura dal 1′, ok Murawski

Dopo l'1-4 maturato in Polonia, la Fiorentina ospita il Lech Poznan al "Franchi" nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Alla compagine di Van de Brom servirà un miracolo per ribaltare il risultato, viola con due risultati su tre. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 18:45.