Fiorentina-Hearts, Italiano: “Noi giocato d’orgoglio. Obiettivo? Stasera ottenuto”

"Serviva per il morale, che non era dei migliori per come siamo usciti dallo stadio dopo l'ultima partita. Abbiamo giocato d'orgoglio, approcciando in maniera feroce e riuscendo a segnare. Finalmente quel cinismo, quella concretezza che ti fa vincere le partite. E poi abbiamo amministrato, portando a casa una bella vittoria e tre punti troppo importanti. Siamo in tanti, in quella zona di campo dobbiamo cercare soluzioni e si premia chi in questo momento può dare efficacia e concretezza, gol. Nessuno è abbandonato, non lo è mai, oggi è subentrato. Sono solo dei momenti in cui si decidono certe scelte, ma nulla è precluso. Si va avanti cercando di non abbandonare neanche mezzo giocatore sul percorso. Abbiamo concesso tre tiri: un palo, un gol e un quasi gol a centrocampo. Avessimo la precisione degli avversari potevamo essere molto più soddisfatti: concediamo il minimo essenziale ma va così. Serve continuità di prestazioni e risultati, una partita non può farti dire certe cose. Dobbiamo essere costanti, c'è da iniziare già a Lecce. Loro vanno forti, sarà difficile, una partita da preparare bene in pochi giorni. Siamo in ritardo in campionato, dobbiamo recuperare. L'obiettivo di stasera è ottenuto, da domani testa al campionato per iniziare a correre. Sono contento. Se togliete 4-5 giocatori importanti, impossibile che qualunque squadra non vada in difficoltà. Torniamo ad avere tutti a disposizione, chi ci può dare qualcosa in più deve essere portato in condizione. In questo momento il rigorista è lui ed è giusto continuare su questa gerarchia. Ne abbiamo sbagliati troppi, quindi è così, sbagliare troppo dal dischetto non va bene. Ad ora è freddo e non si fa condizionare, tira lui."