Fiorentina-Basilea, probabili formazioni: dubbio Terracciano, Calafiori dal 1′

E' tutto pronto per la semifinale d'andata di Conference League, in programma questa sera allo Stadio "Artemio Franchi". Alle ore 21:00, la Fiorentina ospiterà il Basilea, grande rivelazione del torneo, in occasione dell'incontro diretto dal francese François Letexier. Gli uomini di Heiko Vogel ai quarti hanno eliminato il Nizza (2-2 in casa all'andata, 2-1 al ritorno in Francia), mentre i Viola il Lech Poznan (1-4 in trasferta all'andata, poi la sconfitta indolore per 2-3 al ritorno in quel di Firenze). Questa sera, dunque, il primo dei due confronti, con il ritorno in programma il prossimo 18 maggio al "St. Jakob-Park".