Cluj-Lazio, le probabili formazioni: Petrescu con Janga, Sarri in emergenza

La sfida di Conference League è in programma alle ore 18:45 in Romania

A caccia della qualificazione. Alle ore 18:45, allo stadio "Radulescu" di Cluj-Napoca, andrà in scena il ritorno dei sedicesimi di Conference League tra Cluj e Lazio. La gara di andata si è conclusa con la vittoria per 1-0 della squadra di Maurizio Sarri, grazie alla rete messa a segno all'Olimpico da Ciro Immobile. E con i biancocelesti in dieci per il rosso a Patric. "In questo momento non abbiamo una rosa per vincere la Conference League. Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoltà. Pensiamo a passare il turno, che non è scontato, prima di pensare a vincere la Conference", ha dichiarato nella giornata di ieri lo stesso Sarri in sede di conferenza stampa. Vietato, pertanto, sottovalutare gli uomini di Petrescu, che proveranno a ribaltare il risultato, puntando sul "fattore casa".

Tanti gli indisponibili tra i biancocelesti: salteranno il match in programma in Romania, infatti, Milinkovic-Savic, Zaccagni, oltre a Romagnoli, Pedro ed allo squalificato Patric. L'unico recupero riguarda Marcos Antonio, che ha smaltito lo stato influenzale dei giorni scorsi. Scelte quasi obbligate, dunque, per Sarri: davanti a Maximiano, Gila e Casale comporranno per la prima volta il tandem di centrali difensivi; Lazzari e Hysaj esterni bassi sulle rispettive corsie. Cataldi nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato con ogni probabilità dagli intermedi Luis Alberto e Basic (o Vecino). Felipe Anderson e uno tra Romero e Cancellieri (con il primo in vantaggio) larghi formeranno il tridente con Immobile terminale offensivo.

Al secondo posto della classifica di Liga I e reduce dalla vittoria per 3-1 contro l'Arges, Petrescu dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici titolare schierato nella Capitale. Il tecnico del Cluj dovrà rinunciare agli squalificati Yuri Matias e Boateng. Confermato tra i pali l'italiano Scuffet; Kolinger e Burca al centro della difesa, con Manea e Camora rispettivamente sull'out di destra e di sinistra. In mezzo al campo, spazio a Deac, Muhar, Cvek e Krasniqi. In avanti, fiducia a Yeboah al fianco di Janga, autore fin qui di sei gol.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Muhar, Cvek, Krasniqi; Yeboah, Birligea. All.: Petrescu.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic/Vecino; Romero, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

CLUJ-LAZIO IN TV — La sfida Cluj-Lazio sarà trasmessa in diretta da Dazn, Sky Sport Football e Sky Sport 254. In streaming il match sarà visibile su Dazn, SkyGo e Now.