Cluj, dopo la Lazio perse le tracce dell’ex Palermo Malele. Le possibili motivazioni

Settanta minuti disputati nella gara di ritorno in Romania per l'attaccante svizzero ex di Palermo, Virtus Entella e Trapani, che però hanno lasciato più amaro in bocca del previsto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Malele avrebbe abbandonato la sede del club rumeno e tagliato i contatti con la società già dalla sera dello scorso giovedì. Tra le motivazioni, il quotidiano ipotizza alcuni commenti razzisti da parte di alcuni tifosi del Cluj ma non esclude anche il rapporto non idilliaco tra l'ex rosanero e l'allenatore Dan Petrescu. Lo svizzero avrebbe inoltre abbandonato la città nonostante abbia ancora quattro mesi di contratto da rispettare. Malele è stato mandato in prestito in Romania dall’Al Tai, club saudita che ne detiene il cartellino.