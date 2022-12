Ternana, Andreazzoli: “Abbiamo la voglia di essere produttivi. Como organizzato”

"Abbiamo lavorato come volevamo. Penso che abbiamo fatto un bel lavoro, ci presentiamo bene a questa gara almeno. Abbiamo avuto modo di andare secondo il pensiero logico. L'elenco è lungo ed è difficile da mettere insieme. Ora la condizione mi è più chiara. Ho una conoscenza migliore dei calciatori che ho a disposizione e delle disponibilità a usarli. Si va avanti nella certezza che il tempo ci darà maggiori certezze. Ora abbiamo la voglia e la necessità di essere costruttivi e produttivi ma soprattutto realizzativi. Nelle ultime 7 partite la squadra ha fatto un solo gol su azione, in settimana ci abbiamo lavorato e speriamo di essere riusciti a migliorare quel qualcosina per vincere la partita come vorremmo. Questa è una gara che potrebbe essere molto, molto importante. Cerri, Cutrone, Mancuso. Due di questi li ho anche avuti. Cerri lo avrei voluto. Un calciatore così fa pendere l'ago della bilancia. Il Como è una squadra che gioca sempre, è organizzata molto bene, è guidata molto bene e ha perso immeritatamente l'ultima volta. Noi abbiamo la necessità di guardare in casa nostra a quello che facciamo e a quello che abbiamo in testa di fare che forse non ci riesce ancora. Il vantaggio grande è che abbiamo un gruppo di giocatori molto disponibile all'ascolto e alla traduzione. Questo fa pensare che dovremo fare abbastanza in fretta".