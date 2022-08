Serie B, Como-Brescia 0-1: decide Bertagnoli, blackout al Sinigaglia. Fabregas…

La sfida tra Como e Brescia ha chiuso il programma della 3ª giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023. Il match andato in scena al "Sinigaglia" si è concluso con la vittoria delle "rondinelle" per 0-1, grazie al gol siglato al 45' da Bertagnoli. Poch i istanti prima doppio cartellino giallo ai danni di Arrigoni, playmaker della formazione di casa, che al 44' si fa espellere dal direttore di gara per fallo su Bertagnoli, autore del gol del vantaggio per la compagine allenata da Pep Clotet. Otto minuti di recupero nel corso della prima frazione di gioco, a causa di un blackout elettrico all'interno dell'impianto situato sul lago di Como. Nella ripresa spazio per la stella della formazione comasca, Cesc Fabregas, con l'ex Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco che fa il suo esordio in Serie B, subentrato al 72' al posto di Celeghin. Per il Como da segnalare il palo colpito al 78' su colpo di testa di Kerrigan.