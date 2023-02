Perugia-Como, Longo: “Temo il loro organico e l’intensità. Cerri e Baselli…”

Nella 27a giornata di Serie B il Como sarà ospite del Perugia al "Renato Curi", match in programma mercoledì 1 marzo alle 20:30. Reduci dalla larga vittoria contro la concorrente Cosenza, terzo risultato utile consecutivo, i lariani sono al momento fuori dalla zona playout con due lunghezze di vantaggio dal Venezia quintultimo. La gara con il Perugia, altro scontro diretto per i lombardi, rappresenta un appuntamento da non fallire. A due giorni dalla sfida, i tecnico del Como Moreno Longo è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: