Perugia-Como, Longo: “Pareggio giusto, contento dei ragazzi. Obiettivo? Dico questo”

Match : "Oggi era uno scontro diretto, sapevamo che non sarebbe stato facile un Perugia che è in un periodo in cui sta giocando bene. E' stata una partita fatta di duelli, sporca classica della Serie B. Sono contento per come i ragazzi l'hanno interpretata e abbiamo disputato un buon match. Il pareggio credo sia giusto e portiamo a casa un buon punto che ci può dare positività. Da qui alla fine le partite avranno un peso specifico e questo spirito sarà la nostra base di partenza".

Obiettivo: "Personalmente ho le idee molto chiare e parlo solo di salvezza. Non si tratta di scaramanzia ma bisogna essere realisti anche se questo è un campionato con una classifica che può indurre in inganno perché inanellando una serie di risultati potresti trovarti a ridosso dei play off. Questa è solo una trappola e non dobbiamo caderci. Ci sono degli organici molto competitivi, non dobbiamo mollare per centrare l'obiettivo salvezza. Non dobbiamo dare voli pindarici perché in questo campionato può rischiare chiunque".