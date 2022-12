Corini: “Questo pari evidenzia l’equilibrio. Sappiamo l’obiettivo, voglio identità”

"Valutazione della partita? Primo tempo di personalità, abbiamo calciato spesso verso la porta con un po' di sfortuna. Nella ripresa abbiamo faticato a trovare varchi, loro si sono chiusi bene. Con i tre cambi ho provato a dare energia. Questo pari evidenzia l'equilibrio dell'attuale campionato. Passando in vantaggio avremmo avuto l'occasione di vincerla. Possibile rigore su Brunori? Lui si è sentito colpito, avrebbero potuto controllarlo al VAR, visto che l'ultima volta col Venezia ce lo hanno tolto sempre con la tecnologia. I presupposti ci sono stati per vincerla, il portiere è stato bravo, poi un'altra volta c'è stata la traversa. Ho provato a cambiare l'inerzia coi cambi, ma non siamo riusciti a concludere come nel primo tempo. Con la costruzione portiamo 5 giocatori alti, con un sesto che si aggiunge. Vogliamo fluidità, attacco tra le linee in profondità. Loro ci chiudevano e volevo un po' più di presenza. I loro centrali hanno difeso molto bene. È un campionato dove oggettivamente le squadre che provano a giocare a calcio comunque trovano difficoltà. L'obiettivo nostro sappiamo qual è ma vogliamo creare un'identità. Mi piace proporre calcio e che la mia squadra abbia le idee chiare"