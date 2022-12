Corini: “Como squadra importante, Longo bravo. Stulac? Gomes sta facendo molto bene”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B . Brunori e compagni affronteranno il Como al Renzo Barbera con l'obiettivo di dare continuità all’importante successo del Ciro Vigorito ai danni del Benevento . Di seguito, le dichiarazioni di Corini .

“Le condizioni dei giocatori? Due giorni dopo qualcosa da controllare c'è sempre. Tra oggi e domani siamo positivi sulle condizioni di qualcuno che ha preso qualche botta. Tra stasera e domani mattina i convocati perché voglio vedere fino all'ultimo qualche situazione. Vittoria di Benevento? Abbiamo retto emotivamente una gara importante, figlia di un percorso che nasce da lontano. Il Como è una squadra importante in un campionato molto equilibrato. Gattuso è stato sostituito da un tecnico altrettanto bravo come Longo. È una squadra che ha una buona attitudine. È un avversario con una rosa strutturata. Sul gioco propositivo ci sono delle similitudini con noi, ma su altre caratteristiche ci sono alcune differenze. Saric si è ripreso, da lunedì mattina è aggregato, l'ho visto molto bene. Lo stop è stato breve rispetto a quanto preventivato. Ho ritrovato un giocatore importante del quale mi riserverò se schiera dal 1' o a gara in corso. Vido ha fatto 25 minuti buoni, un'opzione che posso valutare di schierare dall'inizio o a gara in corso. Stulac? Sta bene ma al momento ha davanti un Gomes che sta facendo molto bene, il valore di Leo è fuori discussione, ma l'esplosione di Claudio mi sta garantendo, palleggio, possesso. Certamente queste gare potranno dare minutaggio ulteriore.”