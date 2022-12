Corini: “Abbiamo qualità, complimenti a Damiani. Il pubblico vuole il risultato”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B . Brunori e compagni affronteranno il Como al Renzo Barbera con l'obiettivo di dare continuità all’importante successo del Ciro Vigorito ai danni del Benevento . Di seguito, le dichiarazioni di Corini .

“Damiani? Gli faccio i miei complimenti non era facile ha delle doti davvero importanti e può ritagliarsi uno spazio importa in questo campionato. Primi minuti di Benevento poco prolifici in chiave offensiva? Noi abbiamo delle qualità ma è tutto figlio di una costruzione. La gara è fatta di oltre 90' e quindi non sempre le cose possono andare bene fin dall'inizio. C'è anche un avversario di fronte. Il pubblico è esigente e vuole il risultato, lo so. Abbiamo la piena consapevolezza di quelli che dobbiamo dare. Abbiamo dimostrato di saper reagire sempre. C'è la voglia di voler fare bene ed è questa voglia ed il giusto spirito che vogliamo mettere in campo domani sera.