Como-Ternana, Longo: “Sarà una gara combattuta, sono organizzati e ben allenati”

Le dichiarazioni di Moreno Longo in vista del match di Serie B tra Como e Ternana, valido per la 37a giornata

Moreno Longo , tecnico del Como , ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro la Ternana di Cristiano Lucarelli in programma domani alle 14.00 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia". Di seguito le sue dichiarazioni:

"Quelli di domani sono punti che possono risultare pesanti perché quando arrivi vicino all'obiettivo c'è grande voglia da parte di tutti di raggiungerlo, quindi sappiamo che sarà una partita combattuta contro un avversario temibile come la Ternana che al di là del momento che sta attraversando dispone di giocatori con grandissimi colpi individuali e di grande spessore che possono in qualsiasi momento trovare la giocata giusta. La Ternana è una squadra organizzata e ben allenata anche se è in un momento negativo."