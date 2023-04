Como-Palermo, Longo: “Loro arrivano con poche pressioni. Conosco e stimo Corini”

Reduce da tre pareggi di fila, il Como ospiterà il Palermo al "Sinigaglia" nella trentacinquesima giornata di Serie B. La compagine di Moreno Longo è attualmente al tredicesimo posto con 42 punti, solamente due in meno dei rosanero e distante quattro lunghezze dalla zona playoff. Il tecnico ex Torino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sull’importanza della partita c’è poco da dire. Sappiamo quanto possa essere importante per noi questo match: a quattro giornate dalla fine, come si dice spesso, diventato tutte delle finali, con dei punti in palio molto pesanti. Per noi sarà un appuntamento molto importante e complicato, perché affrontiamo una squadra forte, organizzata e allenata molto bene da un allenatore che conosco e stimo. Ci aspettiamo una partita dura, ma non potrebbe essere altrimenti nell’affrontare un avversario anche molto libero di testa dato che è già salvo da settimane e sta lottando per raggiungere i playoff. I rosanero arriveranno qui con poche pressioni, con l’intento di portare a casa punti pesanti. Dovremo essere bravi noi a riflettere in campo le nostre qualità e caratteristiche peculiari: quando ci riusciamo, abbiamo dimostrato di mettere in difficoltà chiunque".