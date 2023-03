Como, Longo sfida il Benevento: “Scontro diretto, faremo di tutto per vincere”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Como

"Lo considero uno scontro diretto a tutti gli effetti, quindi ha un significato importante per il nostro cammino". Lo ha detto Moreno Longo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento, in programma sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Ciro Vigorito". Fra i temi trattati dal tecnico del Como anche le prestazioni offerte fin qui dalla sua squadra, reduce da cinque risultati utili di fila.

"E’ vero, sono arrivati 7 punti preziosissimi nelle ultime tre partite, ma preferisco l’equilibrio. Restiamo concreti: vogliamo provare a prenderci punti su un campo di una diretta concorrente e non sarà semplice perché l’ambiente sarà caldo. Faranno di tutto per vincere, come noi. E ci servirà ancora più coraggio e intensità di quello messo nelle ultime partite. Abbiamo il massimo rispetto di una squadra che ha un organico forte, costruita per fare un campionato di prima fascia e che ha tutto per invertire la rotta. I risultati aiutano, ma aspetterei a fare valutazioni", le sue parole.

I SINGOLI -"Gabrielloni e Cerri insieme? E’ un’opzione, secondo me è fattibile, perché non si pestano i piedi. Chaija sta sempre meglio, ma ovviamente non può avere da subito un minutaggio importante. Non scelgo mai in base al nome, ma a seconda delle partite, della condizione, della settimana e dei momenti emotivi. Non mi sono mai fossilizzato. Riguardo agli attaccanti, sono importanti per categoria. Mancuso spesso ha fatto vedere cose ottime da subentrante, ma io non vedo l’ora di dargli continuità. Bellemo e Arrigoni? Danno grande equilibrio, si conoscono bene e il loro apporto in coppia è differente da quello che può dare una scelta differente. Come sempre, anche stavolta sceglieremo in base alle caratteristiche".

PRESSIONE - "Noi ancora dobbiamo capire se siamo capaci di giocare con più o meno pressione. A noi questa pressione ha fatto indubbiamente bene, la risposta importante c’è stata. Spero che la pressione ci sia, quella giusta per la partita: ci ha permesso di fare uno step importante. La leggerezza va benissimo, ma è presto. Ovviamente siamo ambiziosi, ma per farlo occorre passare dalle prossime partite. Ovvio, se vinciamo tre partite di fila sono il primo a spingere sull’acceleratore per provare a conquistare i playoff, ma non è ancora il momento. In questa B è impresa durissima", ha concluso Longo.