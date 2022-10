Como, Longo: “Perugia? Non poteva essere una partita come le altre. Sulla Serie B…”

"Lo avevo detto alla vigilia del match, questa non poteva essere una partita come le altre. Soprattutto per l'importanza che aveva per noi. Avevamo bisogno di una vittoria questa sera, per acquistare fiducia in noi stessi. Una vittoria importante che ci permette di prepararci al meglio per le prossime partite. L'approccio e la mentalità mi hanno soddisfatto, è un risultato che ci piace. Questa è la Serie B: questa è la strada che devi fare se vuoi andare avanti, serve sempre sacrificio e bisogna essere sempre affamati in campo. E in questo senso oggi abbiamo fatto un passo in avanti. Noi, almeno per ora, non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare a noi stessi per cercare di migliorare e per diventare così una squadra il prima possibile, dove il noi va messo davanti all'io: solo così possiamo costruire ottime cose".