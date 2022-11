Como, Longo: “Obiettivi? Rispondo così. Fabregas un grande, in campo può fare tutto”

"Credo che siamo migliorati, che abbiamo mostrato voglia di reagire, compattezza, anche coraggio. E risultati. La partita con il Genoa ha fatto vedere cose interessanti. Abbiamo cercato di essere coraggiosi, andando anche a pressare alto i giocatori del Genoa. La squadra sta migliorando, e credo si veda. La svolta? Secondo me non c’è stata una svolta, a parte quelle riflessioni dopo il Modena. Ma credo che si sia trattato di aggiungere un pezzettino alla volta. I giocatori hanno dimostrato di tenerci. A volte la condizione psicologica favorevole ti fa correre più del dovuto. Fabregas? Un grande professionista, una persona che contribuisce a dare qualità che aiuta i compagni, che rappresenta un elemento positivo nel gruppo. In campo può fare tutto, in carriera ha fatto anche il falso nueve. La sua condizione fisica sta migliorando, settimana dopo settimana, grazie anche alla sua abnegazione e all’impegno che ci mette. Credo che in prospettiva, possa essere il play che costruisce. Obiettivi? Bisogna vivere alla giornata e fare un passettino alla volta. Quando fai due punti su cinque partite, poi devi uscire da una situazione difficile. Dunque il primo obiettivo è toglierci da questa situazione, e non è ancora finita".