Como, Longo: “Obiettivi? Nessuno ci vieta di sognare, sono ambizioso”

"Abbiamo avuto un buon inizio. Siamo cresciuti e migliorato il nostro percorso iniziale". Così Moreno Longo , intervistato ai microfoni di Sky Sport. Diversi i temi trattati dal tecnico del Como , che occupa attualmente il quinto posto della classifica di Serie B a quota quattordici punti. Uno score frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. Undici i gol all'attivo, dieci le reti incassate in otto partite.

"Naturalmente i primi bilanci che si fanno hanno bisogno di equilibrio: c'è ancora larga parte del torneo da affrontare. Adesso vogliamo rimanere nel gruppo che conta, giocandoci le nostre carte al momento opportuno - ha proseguito l'ex Frosinone -. La gara col Parma dopo la sosta? Adesso siamo focalizzati sul miglioramento di certe situazioni. Poi inconsciamente al Parma ci pensiamo perché sono una grande squadra, che sta proseguendo il lavoro iniziato con Pecchia lo scorso anno e che si è rafforzato. Sarà una bella gara, ma noi come loro vogliamo vincere".

"Di cosa sono più soddisfatto della mia avventura a Como? Quando sono arrivato c'era una situazione difficile, ma l'abbiamo gestita e superata, con una media punti importante. Quest'anno ci sono stati innesti di livello che ci permetteranno di migliorare ulteriormente questo trend. La classifica rispecchia sempre quello che si fa in campo. Noi dobbiamo poter credere di migliorarci per insidiare le prime posizioni. Il nostro obiettivo sono i playoff, ma nessuno ci vieta di sognare e pensare in grande. Sono ambizioso e voglio una squadra che lo si altrettanto", ha concluso Longo.