Longo: “Non avevamo intenzione di accontentarci del pari. La classifica…”

"Il primo tempo nei primi 10 minuti abbiamo subito su due o tre palle inattive, avremmo potuto prendere gol. Abbiamo retto l'urto e creato altrettante palle gol nitide. Nella ripresa non avevamo intenzione di accontentarci del pari ma le due squadre sono molto organizzate e gli spazi erano difficili da trovare. Secondo tempo combattuto e sul finale abbiamo avuto grosse occasioni per vincere la partita. Ho tre Attaccanti di grande livello. Anche stasera hanno messo in difficoltà la difesa del Palermo. Anche chi gli sta dietro sono giocatori forti. Vogliamo sfruttare questo potenziale. Io credo che la ricetta sia quella del continuare su questa squadra perché da quando sono arrivato siamo cresciuti diventando un avversario difficile. Pesa l'handicap iniziale con quei dei punti che pesano al bilancio del Como. Questa amalgama ci può portare fuori da questa zona di classifica. Vista la qualità notevole di ogni squadra di Serie B, questa classifica corta ci mette in condizione di perseverare. I miglioramenti sono evidenti e ringrazio i ragazzi per la disponibilità. L'equilibrio non può prescindere in questa categoria. Ci sono giocatori che se non hai equilibrio ti castigano. I miei attaccanti stanno lavorando in maniera encomiabile. Ogni tanto chiedo a loro il pressing senza scomporre il nostro schema tattico"