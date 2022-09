Como, Longo: “Club con grande storia. Moduli? Credo molto nel capitale umano”

Primo mese di campionato da dimenticare per il Como , che nonostante gli acquisti eccellenti ha collezionato solamente tre punti in sei gare. La striscia negativa è arrivata al culmine con l'esonero del tecnico Gattuso , sostituito in queste ore dall'ex Frosinone e Torino , Moreno Longo . Il nuovo allenatore dei lariani è intervenuto attraverso i canali ufficiali del club, di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono molto felice di essere qui, un Club con una grande storia e un grande futuro. Sono stato un calciatore professionista ma nella veste di allenatore ho fatto tanta gavetta e di questo ne sono estremamente orgoglioso. Ho allenato praticamente tutte le categorie, iniziando dai ragazzi in un percorso di crescita formativo che, con l’aiuto dei risultati, mi ha permesso di crescere e arrivare fino alla Serie A. Ho sempre allenato credendo molto nel capitale umano. Penso che la parte caratteriale e dell’anima, così come quella dello spirito, siano alla base e rappresentino la vera essenza della competizione sportiva. Su quella base e quell’essenza le idee tecnico-tattiche possono attecchire. Se manca quella componente, invece, io penso sia difficile, se non impossibile, che certe idee possano essere sviluppate. Per questi motivi proposizione, dinamismo e aggressività sono i principi sui quali cerco di lavorare. I moduli e gli schieramenti in campo li fanno invece le caratteristiche dei giocatori, in un calcio sempre meno statico e con meno punti di riferimento fissi. Sono molto emozionato e stimolato al massimo. Sono perfettamente conscio dell’occasione che ho di fronte, di cosa possa voler dire lasciare un segno in una piazza così importante".