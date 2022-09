Como, il dopo-Gattuso: Moreno Longo sarà il nuovo allenatore. I dettagli

"Como 1907, di comune accordo con Giacomo Gattuso, comunica che il Mister avrà bisogno di un periodo di riposo prolungato. Sfortunatamente in questo momento non è possibile stabilire quanto tempo servirà all’allenatore per ristabilirsi totalmente e per questo motivo, nell’interesse della squadra e della stagione, il club è obbligato a valutare ogni possibile soluzione. Jack Gattuso rimane parte integrante della famiglia del Como, per quello che ha fatto e per quello che farà per il Club in futuro", il comunicato diramato di recente dal club azzurro.