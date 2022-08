Como, Henry nuovo azionista: “Io qui grazie a Fabregas, ho un obiettivo”

"Perché ho scelto Como? È molto semplice: si è aperto un nuovo capitolo nella mia vita: sono stato calciatore, allenatore, collaboro con il Belgio, lavoro in TV, ma quando mi è stata proposta questa cosa non ho esitato. Conosco quanta passione c'è in Italia. Io sarei rimasto in Italia se non fosse stato per una persona. Ho amato molto la Juventus, la società calcistica per eccellenza in Italia. Facevo parte della generazione Gattuso, Pirlo ecc... Venendo in Italia ho capito la loro mentalità", le sue parole.