Como-Genoa, Longo: “Loro squadra quasi di A, i più forti. Baselli e Fabregas out”

«Loro sono una squadra forte, quasi una formazione di A prestata alla B, e in un ottimo momento ma questo campionato ci ha fatto vedere che in ogni partita si può fare risultato e noi crediamo di poterci giocare le nostre carte: con massimo rispetto per il Genoa, se saremo il Como che si è visto recentemente potremmo dire la nostra anche contro di loro che sono la formazione più forte del campionato. Batterli per ritirarci su dopo Venezia sarebbe sicuramente un buon punto. Baselli e Fabregas non saranno del match, lo spagnolo per un problema muscolare mentre Baselli per il riacutizzarsi di un problema all'articolazione della caviglia. Stiamo valutando Chajia, contro il Venezia era in panchina ma stringendo i denti. Ghidotti? A Venezia non c'era per febbre, ma la gerarchia è cambiata: il primo portiere del Como è Gomis».