Como-Genoa, Gabrielloni: “La B campionato difficile e equilibrato. Loro i più forti”

"C'è rammarico per la sconfitta col Venezia, anche se venivamo da un periodo positivo un passo falso ci può stare. Adesso pensiamo alla gara che abbiamo davanti: abbiamo fiducia in vista del finale di stagione. L'obiettivo per me è sempre quello di segnare sempre di più per aiutare la squadra. Il Genoa? Sarà un finale di stagione perché c'è grande equilibrio. Lo scorso anno avevamo più o meno gli stessi punti di oggi ma eravamo già praticamente salvi. In questa stagione non è così e questo dimostra la difficoltà di questo campionato. Il Genoa è una delle formazioni più in forma del torneo e, probabilmente, la più forte della B. In casa, però, abbiamo la giusta fiducia che la gara sarà difficile anche loro"