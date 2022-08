Como, Fabregas: “Le promosse dalla Serie C sono interessanti. Obiettivo? La Serie A”

Le prime dichiarazioni da giocatore del Como di Fabregas, ex Chelsea e Barcellona

Cesc Fabregas è senza dubbio l'acquisto stellare della Serie B 2022/2023. Il centrocampista classe 1987 ha vinto ogni trofeo importante nella propria carriera, dalla Champions League con il Barcellona ai campionati mondiali con la sua Spagna. La sua nuova avventura è il Como, con l'ufficialità arrivata proprio in giornata. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa dell'ex Chelsea e Monaco:

"Sono molto felice di essere approdato qui, e ringrazio tutta la società per avermi dato fiducia e aver creduto in me, ma anche la mia famiglia per il supporto che mi ha dato. Sono qua con la stessa ambizione che ho sempre avuto, per giocare e fare bene, vincendo le partite: solo quando cambierà questo sentimenti, appenderò le scarpette al chiodo, ma non è questo il momento, sono molto ambizioso. E spero di portare il Como la dove merita, in Serie A. Ho deciso di sposare questo progetto per tanti motivi, ho avuto la possibilità di parlare con Dennis Wise, una bandiera del Chelsea, e ho aperto la porta al Como. A me interessava solo trovare un progetto che mi entusiasmasse, dei soldi non mi importa, e ho deciso di relazionarmi solo con gente che sa ed è di calcio: qui ho visto un progetto a lungo termine, stavo cercando proprio questo tipo di avventura.

Quando mi impegno a fare una cosa, la faccio con serietà, passione e dedizione, alle volte sono molto testardo e prendo le cose troppo sul serio, ma sono passionale. E da questa nuova sfida credo di poter imparare molto, mi dedicherò alla società sia dentro che fuori dal campo, mi interessa solo la crescita del Como in questo periodo. Come sto a livello fisico? Da due mesi mi sto allenando da solo, non con un gruppo, ma fisicamente sto bene, e se sarò pronto per la gara di Coppa Italia ben venga, altrimenti sarà per la successiva: devo comunque ancora conoscere il mister e i miei compagni, quindi è presto per dire questo. Cosa è cambiato, fisicamente, dalla mia esperienza al Monaco? La stagione scorsa per me è stata difficile e frustrante, non solo dal punto di vista fisico ma anche a causa di fattori che non ho potuto gestire, ma non è oggi il momento di parlare di questo, oggi voglio concentrarmi su questo progetto, perché non sono qui solo per giocare, credo nel progetto societario. Il passato ormai è passato.

Il campionato so che sarà di livello, le promosse dalla C sono interessanti, le retrocesse dalla A sono molto forti. Io comunque sono carico, spero di fare un po' di magia a Como, perché qui vedo proprio ambizione, la società è competitiva: e tutti vogliamo fare bene, sono rimasto davvero molto colpito da come il club vuole crescere. E credo che lo farà sempre di più".

Chiosa su un futuro più che dirigenziale con il Como: "Diventerò anche co-proprietario e socio del club, con l'obiettivo di arrivare sempre più in alto e crescere con la società, per obiettivi sempre più grandi. Ho già anche contattato una professoressa di italiano, la lingua assomiglia a quella spagnola ma devo impararla: piano piano ce la farò".