Como, E. Pierozzi: “Longo fondamentale per la mia scelta. Voglio la Fiorentina”

“Il mister Longo è stato fondamentale per la mia scelta di venire al Como”. Così Edoardo Pierozzi , intervistato ai microfoni di “Radio Bruno”. Diversi i temi trattati dall’esterno destro classe 2001, approdato al Como nel corso della sessione invernale di calciomercato dopo aver lasciato Palermo ed il Palermo . Il calciatore, il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina , aveva scelto di trasferirsi nel capoluogo siciliano in estate, dove ha trovato poco spazio.

“Ho avuto bisogno di tempo per trovare spazio e ad oggi sono molto contento per la scelta che ho fatto. Il Como è una società veramente da prendere come modello e sono veramente contento qua. Per un giocatore penso che l’esperienza in prestito faccia tanto e cambiare ti fa crescere sotto tutti i punti di visti. Qui al Como si allena con noi un campione come Fabregas che penso sia la persona più umile che abbia mai conosciuto. È una guida da seguire perché è di una semplicità unica”, le sue parole.