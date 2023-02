Como-Cosenza 5-1, Pierozzi al debutto: l’ex Palermo protagonista al “Sinigaglia”

Solo ventisei minuti collezionati nella prima parte di stagione da Edoardo Pierozzi , approdato a Palermo nel mercato estivo dalla Fiorentina . A causa dello scarso impiego, a gennaio il difensore è rientrato alla base per poi tornare in Serie B , stavolta con la maglia del Como .

Oggi nel match casalingo contro il Cosenza , il terzino ha fatto il suo esordio in maglia lariana, e ha pescato se non la prima rete, quantomeno la prima autorete provocata. L’esterno destro di scuola gigliata con un tiro-cross ha indotto D’Orazio alla deviazione nella propria porta per il 4-1 dei lombardi.

Lo stesso Pierozzi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport insieme al fratello gemello Nicolò, protagonista con la maglia della Reggina e anche lui in gol nella vittoria degli amaranto contro il Modena: "Non ci eravamo sentiti nel post partita. Sto scoprendo in diretta che mio fratello ha segnato. I quarti gemelli a segnare nella stessa giornata? Fa piacere. Il gol più bello? Sono tutti e due simili, entrambi arrivati per deviazione. Sicuramente come media realizzativa sono migliore di mio fratello Nicolò (ride ndr)"