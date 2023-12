Como, Bellemo: “Vogliamo dar fastidio a Venezia e Parma. Possiamo vincere con tutte”

"Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, cominciano a delinearsi un po’ le gerarchie. Ci sono però situazioni come il Cittadella che vince quattro partite di fila e da bassa classifica sale in zona playoff. Questo fa capire come in due settimane può cambiare tutto, bisogna stare attenti". Lo ha detto Alessandro Bellemo, intervistato ai microfoni di "DAZN Talks". Diversi i temi trattati dal capitano del Como: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine lombarda, reduce dalla vittoria ottenuta sul campo del Sudtirol, che occupa il terzo posto della classifica di Serie B a quota ventotto punti, agli obiettivi stagionali della stessa squadra. Ma non solo...