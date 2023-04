Como-Ascoli, Longo: “Gara con i bianconeri più complicata di quelle con Bari e Genoa”

Nella trentaquattresima giornata di Serie B , il Como di Moreno Longo sarà impegnato nel match casalingo contro l' Ascoli . Reduce da due pareggi consecutivi contro Bari e Genoa , la compagine lariana è chiamata alla vittoria per aumentare il distacco dalla zona playout e provare ad avvicinarsi alle prime otto. Alla vigilia del match, in programma domani 22 aprile, il tecnico del Como è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Prossimo impegno casalingo contro il Palermo? Non ragiono su due partite, ma solo sull’Ascoli perché è uno scontro diretto a tutti gli effetti. I marchigiani sono una squadra forte, che ha avuto qualche problema, ma l’ha risolto con l’arrivo di Breda. Ha ottenuto risultati positivi e mi aspetto una gara complicata, anche più di quelle con Genoa e Bari. È più difficile incontrare chi ancora non ha la matematica certezza di essere salva. La realtà dice che siamo a più quattro dai playout, pensare ad altro vorrebbe dire scherzare con il fuoco. Siamo determinati a conquistare più punti possibile. La concretezza dice che bisogna mettersi al riparo dai guai, anche se dentro di noi l'ambizione di puntare più in alto c'è. Il distacco è ancora esiguo, l'esperienza mi dice che quando pensi ad altro, poi puoi perdere la fame. Inoltre conosciamo la nostra rincorsa e la fatica che abbiamo fatto per risalire. Penso ad altre squadre, come il Pisa, che hanno fatto una rincorsa pazzesca, ora stanno un po' pagando quello sforzo"