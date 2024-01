Calciomercato Como, stretta per Goldaniga del Cagliari: operazione verso la chiusura

Futuro in Serie B per Edoardo Goldaniga ? Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il difensore classe 1993 potrebbe lasciare Cagliari ed il Cagliari già in questa sessione invernale di calciomercato. Sulle tracce dell' ex Palermo - che ha vestito la maglia rosanero dal 2015 al 2017, oltre ad aver militato nel settore giovanile - vi è, infatti, il Como .

I lariani, che al momento occupano il secondo posto in classifica a quota 39 punti, sarebbero al lavoro per ingaggiarlo e la trattativa sarebbe in chiusura. Anche la Cremonese aveva messo nel mirino il calciatore originario di Milano, che in questa stagione ha collezionato tredici presenze con la maglia del Cagliari. Ma il Como pare abbia superato la concorrenza, pronto a regalare a Cesc Fabregas e Osian Roberts un nuovo rinforzo difensivo con l'obiettivo di continuare a lottare per un posto in Serie A. Seguiranno aggiornamenti...