Calciomercato Como, per l’ex Palermo Puscas accordo raggiunto con il Reading

Il Reading si prepara a salutare Puscas: pronto a lasciare nuovamente l'Inghilterra dopo due stagioni e mezzo in cui non sempre è riuscito ad esprimersi al meglio in terra britannica, senza dimenticare l'ottima parentesi in Serie B con il Pisa in prestito nel semestre scorso. Il Como, infatti, ha raggiunto l'accordo con i The Royals per l'acquisto dell'ex Palermo.